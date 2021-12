Chega a quatro o número de mortos no Marotinho

Subiu para quatro o número de vítimas em um deslizamento de terra na região do Marotinho, localizada no bairro de Bom Juá, em Salvador, nesta segunda-feira, 27.

Pela manhã, no mesmo local, outras quatro pessoas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Geral do Estado (HGE). Duas delas, uma mulher com cerca de 40 anos e uma criança de aproximafdamente 12 anos, não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito, segundo o Posto Policial da unidade de saúde.

À tarde, os corpos dos irmãos Jonatan, de 12 anos, e Joice, de 15, que estavam sob os escombros, foram encontrados por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

Em entrevista para uma emissora de TV, o avô das vítimas disse estar sem palavras após a tragédia na Travessa Moreira: "A gente não pode fazer nada. Infelizmente, eu não tenho palavras."

