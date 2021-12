Chega a oito o número de presos que voltaram à DT em Itinga

Ismael Florentino da Silva retornou à 27ª DT, em Itinga, na manhã dessa quarta-feira, 23, acompanhado de um advogado. Preso por roubo, Ismael foi um dos 15 presos que fugiram da unidade na noite do último sábado, 19. Com ele, chega a sete o número de presos que retornaram espontaneamente e um recapturado pela polícia.

Na noite desta terça-feira, Ivanildo Souza dos Santos, o "Vone", preso por tráfico, também retornou à unidade. Seguem foragidos: Felipe Antônio, Jacson Silva, Matheus da Conceição, Adilson Lira, Ivonei Santiago, Antônio Alves e Wellington Santana.

Na noite do dia 19, quinze presos fugiram da unidade de Itinga depois de serrarem as grades das celas e escaparem pelos fundos da delegacia. De acordo com a polícia, a cela já foi reparada, mas os presos ainda estão em outras unidades. As buscas continuam em toda região à procura dos ainda foragidos.

