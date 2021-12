Chefs pedem legalização da venda de comida de rua

Movimento consolidado em Nova Iorque, os Food Trucks (venda de alimentos em minicaminhões) vem ganhando força na capital baiana, após a implantação de projetos de rua como A Feira da Cidade e o Boa Praça.

Para pedir a regulamentação da atividade, vários chefs de cozinha fizeram na segunda-feira, 9, uma manifestação em frente à Câmara Municipal. Por volta das 14h, eles estacionaram Food Trucks na praça Thomé de Sousa. Em seguida, subiram à Tribuna Popular da Câmara para pedir a votação do Projeto de Lei 24/2014, que dispõe sobre esse tipo de comércio na cidade.

O projeto foi publicado no Diário Oficial do Município em março de 2014 e, atualmente, está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O documento foi baseado no da cidade de São Paulo, que regulamentou a atividade no primeiro semestre do ano passado.

Para o vereador Leo Prates (DEM), autor do projeto baiano, o negócio vai gerar emprego e renda na cidade, além de ajudar a promover a ocupação urbana, uma das ações estratégicas da atual gestão. "A comida de rua é a nossa cara. O Food Truck vem para gerar mão de obra e incentivar o empreendedorismo", afirma.

Gabriel Lobo, espera poder atuar nas ruas após a regularização. "Hoje só podemos trabalhar em eventos privados ou nas feiras, com uma permissão especial", diz o presidente da Associação de Food Truck e Comida de Rua da Bahia.

Para ele, que trabalhou quatro anos com o chef Edinho Engel, no restaurante Amado, a intenção não visa apenas lucros, mas agregar coisas boas. A associação que preside foi registrada em cartório há uma semana, mas já conta com 30 membros e vários pedidos de participação.

O presidente da Associação Baiana de Food Truck, Marcelo Teixeira, ressalta que os alimentos produzidos nos caminhões atraem público das classes B, C e D. "O público em geral tem a oportunidade de consumir um bom produto a baixo custo", diz.

O negócio requer investimento que varia entre R$ 40 mil e 500 mil. O chef Tiago Falcão, que atua na Feira da Cidade, diz que costuma vender 700 hambúrgueres em um final de semana.

Preocupação

Presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes da Bahia, Luiz Henrique do Amaral se preocupa apenas com a localização dos trucks. "São bem-vindos, mas não na porta dos estabelecimentos. Não queremos concorrência predatória", afirma.

A preocupação do vereador Silvio Humberto é com os vendedores ambulantes. "É preciso levar em conta o comércio de rua já existente. A cidade não pode ser loteada apenas por quem tem poder aquisitivo", ressaltou durante a sessão.

adblock ativo