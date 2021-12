Chefe da Casa Civil de Salvador destaca redução do óleo na orla da capital baiana

Durante uma inspeção realizada na manhã deste domingo, 20, nas praias de Salvador atingidas pelas manchas de óleo na última semana, o Chefe da Casa Civil de Salvador, Luiz Carrera, declarou que há uma diminuição do material na orla da capital baiana, e destacou o trabalho das equipes de limpeza até o momento.

“Desde a última sexta-feira, felizmente, não registramos mais chegada de óleo nas nossas praias, com significativa redução no recolhimento do material, que na verdade são fragmentos do que ainda restou. Com isso, as equipes de limpeza estão concentrando os esforços no trabalho minucioso de retirar essas pequenas pelotas que ficaram sob as pedras e na faixa de areia, o que requer maior tempo e cuidado”, comentou Luiz.

Segundo o balanço divulgado pela Prefeitura, já foram recolhidos 98 toneladas do resíduo das praias de Salvador. Somente neste sábado, 19, foram recolhidos cerca de sete toneladas de óleo por equipes da Empresa de Limpeza Urbana (Limpurb).

Até o momento não há registro da chegada do petróleo no Subúrbio e Ilhas de Salvador.

