Chef Beto Pimentel é denunciado por homicídio de adolescente em Salvador

O chef e proprietário do Restaurante Paraíso Tropical, Beto Pimentel, foi denunciado por envolvimento no homicídio do adolescente Guilherme Santos Pereira da Silva, 17 anos. O crime aconteceu em 17 de abril deste ano, nos fundos do restaurante no Cabula, em Salvador.

O promotor de Justiça Antônio Luciano Assis, do Ministério Público da Bahia (MP-BA), também acusou os funcionários Fabilson do Nascimento Silva e Antônio Santos Batista por homicídio qualificado, por motivo fútil e mediante emboscada, além de ocultação de cadáver.

>> Suspeito de matar adolescente em restaurante no Cabula é preso

O processo foi encaminhado para a juíza Andréa Sarmento Netto, que manteve a prisão preventiva de Fabilson Silva. Já o chef Beto Pimentel foi proibido de se ausentar da capital baiana sem autorização judicial.

De acordo com a denúncia, Beto Pimentel teria fornecido a arma usada no crime, por isso ele também vai responder por posse irregular de arma de fogo. O promotor também considerou que ele ajudou Fabilson na ocultação do corpo do adolescente.

Crime

O corpo do adolescente Guilherme dos Santos Pereira da Silva foi encontrado no dia 19 de abril em um matagal, às margens da avenida Luís Eduardo Magalhães.

A área que o corpo de Guilherme estava pertence ao restaurante, mesmo local que ele foi visto no dia 17, quando foi dado como desaparecido. O rapaz foi morto depois que entrou no local, com mais dois amigos, para colher frutas.

A vítima foi atingida por um tiro na cabeça. os outros dois amigos conseguiram fugir.

