Chef baiana promove curso para formar mulheres churrasqueiras

A renomada chef assadora Emanuele Nascimento irá promover o Curso de Assador Completo Para Mulheres, no próximo domingo, 14, das 8h às 16h, na Garagem 105 , localizada na Alameda dos Sombreiros, 1038, Caminho das Árvores.

O curso tem duração de 8h e as participantes poderão aprender as sete técnicas de fogo utilizadas num churrasco, além das técnicas as mulheres também terão a oportunidade de aprender sobre açougue básico, raças bovinas e características desses animais.

“Muitas mulheres me procuram querendo fazer o curso, mas ficam tímidas pelas turmas serem predominantemente masculinas. Além de que muitas declaram nunca terem feito churrasco e não querem ser julgadas por homens mais experientes”, revela Emanuele, que também acrescentou que esta foi a principal razão de colocar só mulheres em torno das churrasqueiras.

Emanuele Nascimento é a única chef a fazer formação de churrasqueiros e açougueiros na capital baiana, além de ser uma das poucas mulheres a comandar uma steak house, a The Butcher, que será reaberta em breve.

Para se Inscrever e obter mais informações sobre o curso, as interessadas devem entrar em contato pelo telefone e WhatsApp (071) 9 8336-8242. No sabado, 13, um dia antes do curso, a Garagem 105 vai se transformar no Rancho Assador, com a chef sob o comando das churrasqueiras, das 13h às 18h.

