Charges de Cau Gomez de volta às páginas de A TARDE

Cau Gomez, um dos mais talentosos e premiados artistas gráficos do Brasil, volta a publicar charges em A TARDE. O traço refinado e a criatividade desconcertante do mineiro radicado na Bahia será compartilhado com os leitores todas as segundas, quartas e sexta-feiras.

O chargista fez parte da equipe de A TARDE de 2001 a 2016 e avalia seu retorno como “um reforço à valorização do veículo impresso” e afirma que é “do time daqueles que consideram que o jornal impresso não vai acabar” e que o “leitor urge em ter acesso à informações bem checadas e de qualidade”.

Acredita que a polarização política deixou o Brasil “mais ácido”. E, acrescenta: “o País tomou um chá de estupidez, que dificulta a pessoa ter um pouco de serenidade e enxergar as coisas além do cotidiano. O cartum é o meu rivotril para enfrentar este cenário”.

O artista gráfico julga que os cartunistas estão “meio perdidos” e presos ao entretenimento, enquanto atua no sentido contrário. “Busco fugir disso. Não quero fazer uma charge, um desenho político apenas para ilustrar uma página de opinião. Em A TARDE, quero acrescentar conteúdo ao leitor. Fugir do rótulo de engraçadinho, de fazer piadas como se fossem memes de internet. Farei um trabalho consistente e autoral”, afirma.

Questionado sobre os critérios para definir a consistência de seu trabalho, Cau Gomez aponta a calma e história como medidoras. “Primeiro, tem que evitar a pressa, ter serenidade para analisar os acontecimentos e compará-los com o passado. A partir do momento que você passa a analisar os fatos históricos e confrontá-los com os atuais, temos um conteúdo melhor. Assim, consigo ter controle do que eu quero propor em termos de ideia e de desenho gráfico”, aponta.

Vida

Com 47 anos de idade e 31 de carreira como artista gráfico e visual, Cau Gomez é um dos mais premiados de sua geração. Somente ano passado, recebeu prêmios no 45º Salão Internacional de Humor de Piracicaba; no XXXIII World Press Cartoon, em Caldas da Rainha, em Portugal; no XX Porto Cartoon World Festival, em Porto, Portugal; no 38° International Narreddin Hodja Cartoon Contest, em Ankara, na Turquia; e no Viborg Cartoon Awards, em Viborg, na Dinamarca.

Atualmente publica charges e ilustrações no Le Monde Diplomatique Brasil, e colabora regularmente com a revista Courrier International, na França.

O artista, que se mudou para Salvador em 1993, mantém um ateliê no bairro do Rio Vermelho, diz ser mais baiano do que mineiro e garante que pimenta e farinha são os temperos de suas ideias.

