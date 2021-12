'Chacoalhada' propõe encontro publicitário no Rio Vermelho

A "Chacoalhada" será uma grande oportunidade para os publicitários baianos ampliarem seus conhecimentos. O evento, que terá como principal atração o premiado publicitário Átila Francucci, ocorre no dia 23 de maio, às 20h, no bar Expedito, situado no bairro do Rio Vermelho, em Salvador.

A iniciativa é uma parceria da Associação Brasileira de Agências de Publicidade (Abap-Bahia) com o Clube de Criação da Bahia e faz parte do calendário de comemoração dos 40 anos da Associação.

“A ideia da Chacoalhada é despertar os profissionais para as novidades da área e valorizar a iniciativa de eventos que reúnam o mercado publicitário”, explicam os diretores do Clube de Criação, Rodrigo e Lucas, por meio de nota da assessoria do evento.

Durante a palestra, Átila Francucci abordará o tema “Ação, luzes, câmera – A comunicação nos tempos modernos”, no qual discutirá a importância da comunicação real, feita por meio de ações realizadas pelas empresas. Os interessados devem enviar um e-mail para abap@abap-ba.com.br. Associados da Abap-BA terão inscrições gratuitas.

Há 23 anos no mercado, Francucci é VP nacional de criação da Nova/SB e coleciona prêmios ao redor do mundo, incluindo 16 leões de ouro no Festival de Cannes.

