Chacina no Cabula; Julgamento que inocentou policiais é anulado

O julgamento que inocentou os policiais militares envolvidos na morte de 12 pessoas na comunidade Vila Moisés, no bairro do Cabula em fevereiro de 2015, foi anulado nesta terça-feira, 4, pela Turma da Primeira Câmara criminal do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA).

Os desembargadores contestaram o pedido feito pelo Ministerio Público Estadual (MP-BA) para recorrer da decissão da juíza da 2ª Vara do Tribunal do Júri, Marivalda Almeida Moutinho, monocrática de absorver os policiais. Para o MP-BA, as vítimas já estavam rendidas quando foram baleadas tratando-se de um crime de execução.

Com a nova decisão da Justiça, a senteça foi anulada para que o processo ocorra de forma linear, já que nenhum dos acusados apresentou a defesa previa.

Morreram na ação: Evson Pereira dos Santos, 27 anos, Ricardo Vilas Boas Silvia, 27, Jeferson Pereira dos Santos, 22, João Luis Pereira Rodrigues, 21, Adriano de Souza Guimarães, 21, Vitor Amorim de Araujo, 19, Agenor Vitalino dos Santos Neto, 19, Bruno Pires do Nascimento, 19, Tiago Gomes das Virgens, 18, Natanael de Jesus Costa, 17, Rodrigo Martins de Oliveira, 17, e Caique Bastos dos Santos, 16 anos.

adblock ativo