Chacina em Mussurunga: quadrilha foi desarticulada, diz polícia

>> Polícia prende cinco envolvidos na chacina de Mussurunga

Com cinco suspeitos presos – com base em prisões temporária de 30 dias decretadas pela Justiça –, e outros seis sendo procurados, também já com prisões decretadas, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) acredita ter desarticulado o grupo que executou sete pessoas e baleou outras três, na maior chacina já registrada na Bahia, ocorrida sábado, dia 7, entre os bairros de Mussurunga e São Cristóvão, em Salvador.

Fernando da Cruz Rosário, de apelido Bruno, Marlon Eider Santos da Silva, os dois de 18 anos, Danilo Gomes dos Santos, 20, Alan Silva dos Anjos, 24, e Gilson Santana Rodrigues, mais conhecido como Fuinha, 21, foram detidos em duas etapas, dois um dia após a chacina, o restante anteontem, todos na região de São Cristóvão.



Apesar de apontados nos crimes por pelo menos oito das 14 pessoas (algumas delas testemunhas presenciais da matança) que prestaram depoimento na 12ª CP (Itapuã) e na Delegacia de Homicídios (DH), quatro refutaram as acusações. Apenas Alan se manteve calado quando teve chance de falar à sociedade, na tarde desta sexta-feira, quando o secretário da Segurança, César Nunes, comandou a apresentação deles à imprensa, no auditório do prédio administrativo da Polícia Civil, na Praça da Piedade.



As prisões temporárias são prorrogáveis por mais 30 dias, mas a delegada Inalda Cavalcante, titular da DH, disse acreditar que as investigações caminham para torná-las preventivas, para que os suspeitos possam permanecer presos após a conclusão do inquérito. Além dos outros seis considerados foragidos, é possível que mais pessoas sejam indiciadas, declarou a delegada.



Segundo Inalda Cavalcante, entre os que já têm prisões decretadas e estão foragidos estão Jerry Adriani Correia de Souza, 21 anos, suposto pivô da rixa que resultou na chacina, o parceiro dele no comando do bando, Paulo Sérgio da Silva Soares, o Paulinho, Tiago Costa Santos, e Renildo dos Santos Nascimento, mais conhecido como Aladin, que comanda uma gangue de narcotraficantes e homicidas na região do Subúrbio Ferroviário. Aladin, segundo as investigações, foi convidado por Paulinho para dar apoio na matança, fornecendo inclusive o armamento pesado que foi usado.

