Cervejarias oferecem à prefeitura patrocínio de novas barracas na orla

O prefeito de Salvador, João Henrique Carneiro, divulgou em seu Twitter, nesta quinta-feira, 20, que os donos de barracas que tiveram seus estabelecimentos derrubados serão contemplados com novos empreendimentos no calçadão, taludes (áreas verdes) e no canteiro central da orla. Segundo o texto publicado pelo prefeito no microblog, cervejarias estariam interessadas em patrocinar a construção das barracas.

"Com a derrubada das barracas na areia, representantes de cervejarias procuraram a Secretaria de Serviços Públicos (Sesp) interessados em patrocinar a construção das barracas nos calçadões", escreveu. De acordo com o assessor do prefeito, Pedro Castro, as empresas Nova Schin e Ambev manifestaram interessem no patrocínio.

O prefeito afirmou, também no Twitter, que as barracas serão geminadas, ou seja, cada uma abrigará dois proprietários. Para o presidente da Associação dos Barraqueiros, Alan Rebeleto, essa medida não seria a melhor mas, no momento, atende à necessidade dos barraqueiros.

"A prefeitura tem o projeto de 266 unidades e Salvador possui 540 barraqueiros. Se o projeto contempla dois em cada barraca, a oferta é válida e os barraqueiros esperam por isso", afirmou Rebeleto.

De acordo com o que o prefeito afirmou no microblog, a prefeitura vai apresentar o novo projeto de revitalização da orla da capital baiana, que prevê a construção de mais de 200 barracas, após a reunião com representantes da Justiça Federal, Ibama, Ministério Público e Patrimônio da União, que ocorre no próximo dia 2 de junho.

"O dia D é 2 de junho, quando esperamos contar com o consenso entre Ibama, Ministério Público, Justiça Federal e Patrimônio da União. Portanto, caso não ocorra nenhuma obstrução destes entes públicos, vamos apresentar à sociedade o Projeto de Revitalização da Orla", disse João Henrique.

Segundo o presidente da Associação dos Barraqueiros, a preocupação é o risco da licitação após cinco anos da construção das barracas. Rebeleto afirmou que todo empreedimento novo realizado pela prefeitura, após cinco anos, precisa abrir licitação pública.

Com isso, segundo afirma, os barraqueiros ficariam ameaçados, já que grandes empresários participariam do processo, reduzindo as chances dos barraqueiros. "A gente espera que a prefeitura amarre isso e que tenha para construir, a mesma força que teve para derrubar", disse o presidente da associação.

adblock ativo