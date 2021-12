Cervejaria terá exclusividade no Ceasinha

A Itaipava, cervejaria do Grupo Petrópolis, será a patrocinadora oficial do Mercado do Rio Vermelho, mais conhecido como Ceasinha.

Após dar nome à Arena Fonte Nova e participar de um polêmico processo de exclusividade no Carnaval 2014, a empresa fluminense será a única com permissão para vender cervejas, refrigerantes, isotônicos, água, vodca e energéticos no local.

Conforme contrato publicado na sexta-feira, 28, no Diário Oficial do Estado, a empresa adquiriu, por um período de cinco anos, todos os espaços publicitários da Ceasinha, o que inclui a exploração das marcas Itaipava, Petra, Ironage, Blue Spirit e TNT Energy Drink dentro do estabelecimento.

Segundo um permissionário da Ceasinha, que pediu para não ser identificado, o valor do contrato, assinado em fevereiro entre a cervejaria e a Empresa Baiana de Alimentos (Ebal), responsável pelo espaço, gira em torno de R$ 2,7 milhões.

Essa quantia vai custear a instalação de decoração, mobiliário, lixeiras e sistema de videovigilância no mercado.

Anteriormente, conforme a mesma fonte, estes custos seriam divididos entre os permissionários, que pagariam, cada um, uma taxa de R$ 1.100.

Entrega

Na manhã de sexta-feira, 28, 17 permissionários receberam as primeiras chaves dos boxes da Ceasinha. Os comerciantes têm 30 dias para mudar para o novo espaço, mas a inauguração do mercado depende do final da greve na construção civil.

Com um investimento da ordem de R$ 24 milhões, o estabelecimento ganhou nova roupagem, com a ampliação da área construída de 4.637 m² para 8.725 m², o que aumentou o número de boxes de 100 para 183 e das vagas de estacionamento de 100 para 240 lugares.

Após a obra de requalificação, o novo mercado foi dividido em quatro setores: hortifrutigranjeiro, artesanato, secos e molhados, restaurantes. Do total de áreas comerciais no estabelecimento, 45 são lojas e 12, restaurantes da praça de alimentação do prédio, principal afetada pela exclusividade da Itaipava.

Para trabalhar no novo mercado, os antigos permissionários pagarão R$ 30 de aluguel por metro quadrado e R$ 80 de condomínio, durante cinco anos.

Comerciante de carnes, Gil Cordeiro, 47 anos, que trabalha na Ceasinha há 30, elogiou a nova estrutura. Porém ele demonstra preocupação com o prazo estipulado para a mudança.

"Trinta dias é pouco para mim, meus móveis planejados virão de São Paulo em 45 dias. O restante está bom".

