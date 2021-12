Cervejaria divulga ações para o Carnaval deste ano

Este ano, a marca Schin, da cervejaria Brasil Kirin, perdeu o protagonismo como patrocinadora oficial do Carnaval de Salvador. No entanto, não quer fica de fora da folia e vai financiar o desfile de sete trios elétricos e a montagem de quatro camarotes.

Uma das apostas da empresa é o Camarote Andante, projeto do cantor e compositor Carlinhos Brown, que capitaneou a coletiva de imprensa da marca, realizada nesta terça-feira, 31, no Boteco do Caranguejo, Rio Vermelho.

O artista, que também é embaixador da campanha da Schin deste ano e compositor do novo jingle, apresentou o conceito da marca que, em 2017, trabalha com o bordão “Schin Aê”.

Segundo Brown, a campanha utiliza variações da linguagem popular baiana para criar uma “conexão” com o público. Ainda de acordo com “Cacique”, a campanha reflete a espontaneidade do povo baiano. “O termo ‘aê’ é de uma musicalidade impressionante, é algo que está no nosso dia a dia. É prazeroso poder cantar e me comunicar com o público por meio de algo popular”, afirmou.

O jingle também está em um vídeo publicitário que já começou a ser veiculado na televisão e ganhou uma coreografia idealizada pela dançarina Lorena Improta. A campanha vai estar presente, ainda, no alto dos trios dos blocos Eva, Coruja, Cerveja & Cia, Meu e Seu, Fissura, Pirraça, Praieiro, além dos trios independentes de Brown e do cantor Saulo.

A marca estará estampada nos camarotes Schin Aê, Vila Mix, Oceania e Esfrega, todos no circuito Barra-Ondina. Além disso, as latinhas de 269 ml e 350 ml de Schin, comercializadas durante o mês de fevereiro no estado, terão as figuras de Ivete Sangalo e Carlinhos Brown estampados no rótulo.

Patrocínio

Nos últimos três anos em que a empresa patrocinou a festa, foram investidos um montante de R$ 100 milhões. Para este ano, a cervejaria não revela os valores que serão injetados no evento, mas garante que a folia de Momo, juntamente com o São João, ainda continuam contando com investimentos “substanciais”.

De acordo com o gerente de marketing da Schin, Bruno Piccirello, a marca será trabalhada com os consumidores nos espaços privados e nas campanhas publicitárias protagonizadas pelos artistas patrocinados pela cervejaria. “A Schin vai respeitar os acordos comerciais e trabalhar a marca onde for permitido. Teremos o camarote, nossas latas confeccionadas especialmente para a festa e as campanhas, então será uma marca muito presente na festa deste ano”, disse.

Apesar do rompimento do contrato de exclusividade de mercado com a prefeitura para o Carnaval de Salvador, o ano é de festa para a empresa: em 2017, a fábrica da Brasil Kirin instalada no município de Alagoinhas (a 120 km de Salvador) comemora 20 anos.

Para o gerente da fábrica, Gileno Correia, a relação da empresa com o estado é de parceria: “Estar na Bahia é motivo de orgulho para a empresa. Geramos empregos, incentivamos a implantação de fábricas de insumos na cidade. Então o sentimento é de gratidão”.

adblock ativo