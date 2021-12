Certidão passa a ser emitida com CPF em Salvador

As certidões de nascimento emitidas em Salvador passaram a conter também o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) a partir desta quarta-feira, 9. Os Cartórios de Registros Civis dos subdistritos de Brotas e Vitória são os primeiros a adotar a mudança.

O cartório informa os dados do recém-nascido por um sistema online interligado com a Receita Federal, que imediatamente gera um número de CPF. A adição do cadastro é gratuito.

A delegatária dos cartórios, Mary Jane Lessa Carvalho, explicou que com a emissão do CPF já na certidão poderá evitar problemas causados por pessoas homônimas e combater fraudes.

Bahia

Antes da capital, os cartórios no interior do estado começaram a emitir o documento com o número de CPF já no dia 3 de dezembro, segundo Cláudio Guedes, oficial substituto do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de Livramento de Nossa Senhora (a 586 km de Salvador).

O recém-nascido E.J.S. foi o primeiro a ser registrado com a mudança no cartório da cidade e o quarto da Bahia [confira o documento abaixo], na segunda-feira, 7.

