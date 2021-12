Cerimonial Vera Lima lança novo cardápio com pratos exclusivos

Há quase 30 anos atuando no mercado de buffets em Salvador e Região Metropolitana, o Cerimonial Vera Lima irá lançar um novo cardápio, nesta quinta-feira, 30, às 17h, na Rua Minas Gerais, Pituba, em Salvador.

O novo cardápio conta com pratos doces e salgados e receitas exclusivas desenvolvidas pela cozinheira Vera Lima, que administra o local há mais de 15 anos em parceria com sua filha, Paula Lima.

“Nós viajamos para diversos países para pesquisar ingredientes, sempre buscando aprimorar o paladar e trazer novidades às receitas. O resultado de alguns desses pratos será apresentado aos convidados e amigos”, explica Vera Lima.

A cozinheira Vera Lima começou fazendo encomendas de doces e salgados no próprio apartamento da família e as entregas eram realizadas em veículo familiar. Com o tempo, houve a necessidade de alugar um outro imóvel específico para o trabalho.

O negócio foi expadindo e hoje há uma sede própria na Pituba com cozinha, espaço para guardar um acervo e recepcionar os clientes. Além do buffet, decoração e produção de eventos particulares e corporativos, o Cerimonial também trabalha com fornecimento de encomendas.

