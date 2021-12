Cerimônia inter-religiosa oficializa união de 47 casais em Salvador

Quarenta e sete casais oficializaram a união deles em uma cerimônia inter-religiosa neste domingo, 28, na Casa Pia dos Órfãos de São Joaquim, em Água de Meninos. A 5ª edição do Casamento Coletivo foi promovido pela Polícia Militar (PM).

A cerimônia, que teve trilha sonora entoada por policiais militares, contou com a presença do comandante geral da PM, coronel Anselmo Brandão, do coronel Jorge Inácio Diniz, diretor do DPS e representantes do Judiciário e membros das Capelanias Evangélica e do Núcleo de Religiões de Matrizes Africanas (NAFRO), que ministraram a bênção matrimonial aos casais.

O policial militar Roberto Lebre e sua esposa Marcela Vieira declararam que a iniciativa trouxe muita alegria. “É muito bom ter o apoio da PM para a realização de um grande sonho, ainda mais em tempo de crise. Estou muito feliz e realizado”, disse o noivo.

Já o comandante-geral da PMBA, coronel Anselmo Brandão, contou que a valorização da família é um dos principais objetivos do Casamento Coletivo. “Essa celebração demonstra a importância da família, uma união que é abençoada por Deus. Acima dos valores materiais estão os valores espirituais e familiares. Sejam felizes, se amem e amem seus filhos, pois a sociedade está carente desse amor familiar”, concluiu o comandante.

adblock ativo