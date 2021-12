Cerimônia de entrega do Troféu Dodô&Osmar será terça-feira

Organizadores do Troféu Dodô&Osmar realizam os últimos ajustes para o grande dia, que será na próxima terça, às 20h, no Teatro Castro Alves. Repleta de novidades, a premiação - considerada pelos artistas o Oscar do Carnaval baiano - vai viajar pelo tempo, trazendo momentos marcantes da história da axé music.



A entrega seguirá um conceito novo de interação entre telas e palco, denominado de Doc-Live. Nas telas, um documentário com imagens e entrevistas vai reconstruir a história dessa sonoridade híbrida.



No palco, uma banda, sob o comando do cantor, compositor, arranjador, diretor musical, instrumentista e produtor Jarbas Bittencourt, receberá artistas que fizeram história no Carnaval, para performances musicais e homenagens.



Quem adianta essas e outras curiosidades é o produtor musical e diretor-geral da premiação, André Simões, que idealizou o evento, em 1992. "O Troféu Dodô&Osmar terá muitas surpresas e encontros musicais inusitados, como Márcia Castro e Tatau homenageando a Timbalada e Carlinhos Brown. Será uma noite inesquecível", aposta Simões.



Conforme André, a amplitude da pesquisa de opinião - aferida nos dias da folia pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope) - é o ponto forte do prêmio. "A pesquisa descobriu, por exemplo, qual dos serviços públicos teve melhor avaliação pela população de Salvador. Qual será?", instiga.



O roteirista, diretor teatral e diretor artístico do evento Elísio Lopes Júnior falou sobre os ensaios.



"Foram 15 dias de preparação entre estúdio e palco, mas desde dezembro do ano passado estamos trabalhando neste projeto. Segunda-feira (amanhã) será o último ensaio. Garanto que o público vai se identificar com o documentário em algum momento", afirma.



Modificações



Categorias como Melhor Cantor e Melhor Cantora passaram a ser pesquisadas pelo Ibope como Destaque. Segundo os organizadores, conceito mais abrangente e, além da marca forte dos nomes, seus desempenhos durante a festa pesaram na opinião do público.



Artista revelação passou a ser uma escolha do júri técnico, o que gera mais expectativa diante de quais serão os vencedores. Os Momentos do Carnaval também serão premiados. A TV Aratu, parceira na realização do troféu, mostrará quais são as imagens eleitas pelo júri que marcaram o Carnaval deste ano.



O Troféu Dodô&Osmar é uma realização do Grupo A TARDE, Grupo Engenho, TV Aratu e Rádio Piatã FM, premiando os destaques do Carnaval baiano, por meio da escolha do público.



Este ano, a premiação conta com o patrocínio da prefeitura municipal de Salvador, do Shopping da Bahia e da Bahiatursa - governo do estado da Bahia.

