Cerimônia de cremação de Embaixador do Brasil e esposa é realizada em Salvador

Ocorreu na manhã desta segunda-feira, 20 o velório e cerimônia de cremação do embaixador do Brasil no Líbano, Paulo Cordeiro de Andrade Pinto, e da embaixatriz Vera Lúcia Ribeiro Estrela de Andrade Pinto, no Cemitério Jardim da Saudade, em Salvador.

O casal morreu no dia 8 de maio, durante um acidente de trânsito, na região de Baro, localizada entre as cidades de Grumo e Altamura, na Itália. Os embaixadores deixam três filhos Pedro, João Matheus e Gabriel.

Durante a cerimônia houve homenagem da a Marinha e Aeronáutica. Os filhos, amigos e familiares, além de representantes do Exército, Marinha e Aeronáutica estiveram presentes. A missa foi realizada pelo arcebispo Dom Murilo Krieger.

"Esse momento é muito surreal. Porque o Paulo e a Vera ainda tinham muito o que contribuir para o Brasil. Eles eram apaixonados e orgulhosos de serem baianos e representavam a Bahia em todos os lugares que iam. É um momento muito difícil para todos nós, porque perdemos dois cidadãos baianos que contribuíram muito", lamenta João Matheus, o filho do meio.

O general de divisão, Marcos André da Silva Alvir, comandante da sexta Região Militar de Salvador comentou sobre a homenagem prestada ao casal de embaixadores. "São as honras fúnebres das Forças Armadas prestadas ao embaixador e a embaixatriz, por determinação do Ministério da Defesa. Tive a honra de conhecer o embaixador há dois meses".

"Não se consegue enquadrar essas duas pessoas em poucas palavras", comentou o arcebispo Dom Murilo Krieger durante a missa, que também abordou sobre a morte e eternidade.

