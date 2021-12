Cerimônia de canonização de Irmã Dulce ganha música oficial; ouça

Foi divulgada nesta segunda-feira, 29, a música oficial da cerimônia de canonização de Irmã Dulce - "O Anjo bom da Bahia”. Denominada "Doce Luz", a canção foi revelada nas redes sociais das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) (ouça a música abaixo).

Além de ser cantada no dia do evento, marcado para o dia 13 de outubro, no Vaticano, em Roma, na Itália, a música também estará presente na missa festiva que será realizada na Arena Fonte Nova, em Salvador, no dia 20 do mesmo mês.

A composição de Doce Luz é assinada pelo ator Léo Passos e pelo cantor e produtor Chico Gomes. A interpretação ficou com o sanfoneiro Waldonys. Com teor mais intimista, a letra feita em março deste ano denuncia: todos os artistas são bastante conectados a Irmã Dulce, desempenhando funções importantes na Osid.

Diretor geral do espetáculo que vai homenagear a freira baiana na Fonte Nova, o compositor Léo Passos colocou na música toda a dedicação que vive como coordenador de Arte e Educação no Centro Educacional Santo Antônio. Os caminhos dele e da Osid se cruzaram após ele ter sido bailarino da cerimônia de beatificação da freira, em 2011.

Léo contou à reportagem do Portal A TARDE que a música foi escrita para fazer parte do espetáculo de comemoração dos 60 anos da Osid, mas, que com o anúncio da canonização, ela acabou ganhando uma repercussão ainda maior, virando o tema da celebração.

Repleta de sensibilidade, a música chama Irmã Dulce de luz e a compara com uma flor. Tudo, segundo Léo, simboliza o que a beata representa para seus fiéis, além de homenagear sua história.

"A gente não fala o nome dela, mas todos os elementos estao lá. Doce é o nome dela. Já a luz mostra o que ela é: um espírito que nos convida a amar o próximo o tempo todo. Irmã Dulce é o nosso maior legado", explica Léo.

Além de aprender a cantar "Doce Luz", os fiéis também foram convidados a conhecer a canção "Pequena Gigante". Já em ritmo de axé, a composição foi escrita pelo publicitário Nizan Guanaes, responsável pelo famoso hit "We Are The World of Carnaval”, lançado em 1988.

Confira a música "Doce Luz" no perfil das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID)

