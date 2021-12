Cerimônia coletiva oficializa união de 50 casais em Amaralina

O nervosismo tomou conta do pedreiro Anderson Bastos quando chegava o momento de ele oficializar o matrimônio com a cuidadora de idosos Suzana Barbosa.

Os dois participaram nesta sexta-feira, 15, no Quartel de Amaralina, do casamento coletivo para 50 casais que são atendidos nas unidades da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps).

Organizado pela pasta, em parceria com o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), o evento teve o objetivo de oficializar, de forma gratuita, a união de famílias atendidas pelos Centros de Referência da Assistência Social (Cras).

Mesmo com a ansiedade no comportamento de Anderson, Suzana manteve o sorriso no rosto.

“Estou muito feliz, pois sempre esperei por este momento”, disse, bastante animada sobre a expectativa de casar com a pessoa com quem convive há 16 anos.

Durante a cerimônia, os dois aproveitaram para curtir a beleza natural da vista do Quartel de Amaralina. “O mar como cenário, junto com esta brisa, transmite paz. Espero que sejamos felizes para sempre”, desejou a noiva Suzana.

História

Após o anúncio do beijo aos casais, feito por um bispo convidado pela organização do evento, a aposentada Antonieta Santos, 67 anos, sentiu-se aliviada. A sensação é resultado da oficialização do relacionamento que tem com o também aposentado Ubiratã Almeida. “Só o sentimento de amor eterno pode definir este momento”, contou.

Já Ubiratã ressaltou a riqueza da história dos dois, que estão juntos há mais de meio século. “Éramos adolescentes quando nos conhecemos, e já passamos por momentos que provaram o nosso amor. Agora, estamos aqui firmes e mais unidos”, reforçou Ubiratã.

Confiança

Foi durante a recuperação de um câncer no estômago que a bordadeira Daniele Cruz teve a confirmação de que iria continuar o relacionamento com o pedreiro Josenilson Sousa.

“Ele me deu muito apoio quando tive que passar por essa fase tão complicada da minha vida”, justificou Daniele, ao transmitir um voto de “eterna confiança” ao atual marido.

Juntos há mais de 10 anos, o casal tem três filhos. “O nascimento e a criação de Cauã, Brena e Bruna fortalecem, todos os dias, o nosso relacionamento”, afirmou Josenilson.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

adblock ativo