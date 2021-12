Cerco da polícia ao Campo Grande afasta a população

Os carros da cabocla e do caboclo foram recebidos na Praça do Campo Grande, na tarde desta terça-feira, 2, num cenário que remetia ao clima vivido pelos que lutaram, há 190 anos, pela Independência do Brasil na Bahia.

A praça estava cercada por policiais militares das Companhias Independentes de Policiamento Especializado (Cacaueira, Caatinga, Mata Atlântica), do Batalhão de Choque e da Guarda Municipal. A ordem do comando da PM era manter os portões fechados.

Do lado de fora, integrantes do Movimento Passe Livre e populares que foram assistir à chegada dos carros dos caboclos e do fogo simbólico protestaram com palavras de ordem e muitas vaias.

"O povo nunca tinha sido tolhido de participar dos festejos do 2 de Julho, e este ano foi. Tinha um policial para cada participante da festa", reagiu um aposentado que acompanhou o cortejo cívico desde que saiu da Praça Municipal, às 15 horas, em direção ao Campo Grande.

Os portões da praça só foram abertos aos populares por volta das 17 horas, quase na metade da solenidade de hasteamento das bandeiras e execução do Hino Nacional. Presentes, o governador Jaques Wagner (PT), o prefeito ACM Neto (DEM) e autoridades civis e militares.



Ao ser indagado por jornalistas por que os portões não foram abertos mais cedo, Wagner não soube explicar. Considerou a decisão "equivocada" e disse que partiu dele a "ordem" para abrir.

"Eu que dei a ordem para abrir", disse o governador. "Quando eu cheguei aqui, estranhei completamente o fato de o Campo Grande estar vazio, e não há motivo para isso. Para quem, hoje, andou a manhã inteira três horas do lado do povo, eu não vejo por quê", pontuou.

O governador lembrou que o Campo Grande é do povo e a festa só existe com a participação popular. "Acho que foi um equívoco de quem mandou, mas eu consertei quando cheguei", disse ele com ar contrariado, sem citar de quem partiu a ordem.

A intervenção do governador para o povo ocupar a praça não impediu que ele deixasse o Campo Grande sob vaias.

