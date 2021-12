Cerca de 600 mil cervejas são apreendidas no Carnaval

De quarta a sexta-feira, cerca de 600 mil cervejas foram apreendidas nos circuitos carnavalescos, segundo o secretário de Urbanismo, Silvio Pinheiro, sendo a maioria da marca Skol. Desse total, 570 mil latinhas foram apreendidas em dois depósitos irregulares.

De um depósito no Politeama (Centro) foram levadas 450 mil e de um outro, localizado no Circuito Barra/Ondina, foram 120 mil unidades. Pinheiro explicou que a ação é mais focada nas cervejarias do que nos vendedores ambulantes.

"A nossa guerra é com as cervejarias, que tentam furar as zonas de restrição de venda, não respeitando as ações do município", afirma secretário.

Trânsito

Gutemberg Pereira de Santana, de 27 anos, foi preso na noite de sexta-feira, 13, tentando vender uma credencial para circulação de veículo na avenida Centenário.

O rapaz foi detido em flagrante por crime de estelionato, levado à 14ª Delegacia, na Barra, e em seguida para a 1ª DT, nos Barris.

O titular da Superintendente de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), Fabrizzio Muller, justificou a cobrança de R$ 20 para estacionar em algumas ruas da Graça, Garcia, Barra e imediações da Av. Sete de Setembro.

"O preço está de acordo com o período festivo e permite ordenar os estacionamentos. Quando não fazemos isso, a cobrança fica à sorte dos flanelinhas", disse o suprintendente

Há aproximadamente duas mil vagas de zona azul, nas proximidades dos circuitos.

Saúde

Em três dias de folia, foram atendidas 1.054 pessoas nas unidades de saúde dos circuitos do carnaval. Foram registrados 159 casos de intoxicação por bebida alcóolica, 153 de agressão física, 103 de ferimento acidental, 53, de cefaleia e 78 de tontura.

