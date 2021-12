Cerca de 600 indígenas reivindicam direitos e acampam no CAB

Cerca de 600 indígenas de toda Bahia acampam a partir desta terça-feira, 7, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

A mobilização faz parte do 3º Acampamento dos Povos Indígenas da Bahia e ocorre até a sexta, 10.

Com lema “Diga ao Povo que lute! Lutaremos!”, o objetivo do acampamento é visibilizar a luta dos povos indígenas baianos, em prol dos direitos, em especial o direito do território, a educação especifica e diferenciada e a uma saúde que respeite as especificidades de cada povo.

