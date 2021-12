Cerca de 40 embarcações são atingidas por incêndio na Marina

Estima-se que cerca de 40 embarcações tenham sido atingidas por um incêndio de grandes proporções na tarde desta quinta-feira (22), na Marina do Bonfim, localizada na rua Arthur Matos, em Salvador.

De acordo com um empresário da área, que não quis ser identificado, uma lancha teria se aquecido demais e começado o incêndio no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), a maior preocupação é que as chamas atinjam as casas na região. Sete viaturas da corporação e mais de 30 bombeiros estão no local. Moradores também seguem enchendo baldes com terra para ajudar a debelar às chamas.

André Quadros, 23, mora em uma casa vizinha à Marina, na rua Mendel Powell, e segundo ele os moradores perceberam a fumaça no início da tarde e começaram a combater as chamas "Todo mundo se uniu, da pedra furada, do estaleiro, todos ajudaram a tirar os barcos da Marina".

Mais de 30 embarcações, entre barcos, lanchas e jet skis foram retirados pela população antes de serem atingidos pelo fogo.

Prejuízo

Shirlei sanches, de 36 anos, era a proprietária da lancha Medusa, uma das primeiras a ser atingidas pelo fogo. De acordo com ela, a lancha não tinha seguro e o prejuízo estimado é de cerca de R$ 70 mil.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) está no local para fazer a perícia do que teria gerado o incêndio. Até o momento, nenhuma vítima foi registrada

*Sob supervisão da editora Maiara Lopes

