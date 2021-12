Cerca de 250 passageiros ficam presos em ferry após motor falhar

O motor do ferryboat Rio Paraguaçu apresentou um defeito na manhã desta segunda-feira, 7, no momento em que ia atracar no terminal de São Joaquim. Cerca de 250 passageiros ficaram presos por 50 minutos na embarcação.

Segundo a Internacional Travessias Salvador, responsável pela administração do equipamento, o ferry saiu do terminal de Bom Despacho, em Itaparica, por volta das 8h e fez a travessia tranquila até Salvador.

Contudo, os motores foram diminuindo a rotação até parar quando a embarcação se aproximava de Salvador. De acordo com a empresa, uma equipe de mecânicos foi acionada para consertar o equipamento e os passageiros conseguiram desembarcar por volta das 9h50.

Conforme a Internacional Travessias, as embarcações que fazem o percurso São Joaquim/Bom Despacho passam por manutenção semanal.

Em junho deste ano, o ferryboat Agenor Gordilho ficou à deriva por mais de uma hora, após apresentar um problema durante a travessia. A embarcação teve uma pane no motor.

