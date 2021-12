Cerca de 240 mil passageiros devem deixar capital no feriado

O feriadão da Semana Santa só se inicia na quinta-feira, 24, no entanto o grande fluxo de passageiros já começa a se intensificar a partir desta quarta, 23, nos terminais rodoviário de Salvador e marítimo de São Joaquim e nas principais estradas que ligam a capital ao interior do estado.

De acordo com a estimativa da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), desta quarta até o próximo domingo, 27, cerca de 95 mil pessoas devem deixar a capital baiana nos próximos dias.

Por causa disso, a concessionária de transportes vai disponibilizar para o recesso aproximadamente 500 horários extras para atender à demanda de passageiros, além dos 540 horários diários oficializados pela agência da rodoviária.

As cidades do Recôncavo - Cachoeira, Maragojipe, Nazaré, Santo Amaro, São Félix, Itaparica, Salinas da Margarida e Vera Cruz - e as litorâneas, como as situadas ao longo da rodovia BA-099 (Estrada do Coco e Linha Verde), estão entre os destinos mais procurados por baianos e turistas.

Itacaré, Ilhéus, Lençóis, Vitória da Conquista e Juazeiro também estão na lista dos locais mais requisitados por quem vai aproveitar o feriadão longe da capital baiana.

Travessia

Quem optar por deixar a cidade por meio do sistema ferryboat poderá realizar a travessia, de quinta até a próxima terça, 29, em sete embarcações à disposição - Ivete Sangalo, Agenor Gordilho, Dorival Caymmi, Zumbi dos Palmares, Maria Bethânia, Rio Paraguaçu e Pinheiro.

Para este feriado, a expectativa é que seja atendido o mesmo volume registrado em igual período do ano passado, quando circularam pelos dois terminais mais de 146 mil passageiros e mais de 26 mil veículos.

De acordo com informações da assessoria de comunicação da Internacional Travessias Salvador (ITS), concessionária que administra o sistema ferryboat, além das viagens nos horários regulares (de hora em hora), a operação irá disponibilizar viagens extras na medida em que o fluxo de pedestres e veículos aumentar. A intenção, segundo a empresa, é reduzir as longas filas.

Tradicionalmente, a concessionária registra maior movimentação de passageiros na quinta, no sentido São Joaquim-Bom Despacho, por isso, até o final do dia 25, o sistema vai operar 24 horas, de forma ininterrupta. O esquema será mantido do próximo domingo até o final do dia 28.

Durante o recesso, também será disponibilizado o serviço Hora Marcada exclusivo para veículos. Serão ofertadas 7.190 vagas, sendo 470 extras. Ainda há disponibilidade de vagas em dias e horários específicos, que podem ser conferidos pelo endereço eletrônico www. portalsits.internacionaltravessias.com.br.

Para os seis dias, a concessionária firmou parcerias com órgãos de segurança e fiscalização. Além disso, o Comando da Polícia Militar da Bahia irá reforçar o trabalho praticado nos terminais de Bom Despacho e São Joaquim.

adblock ativo