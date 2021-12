Cerca de 200 pessoas protestam contra Cunha em Salvador

A manifestação "Fora Cunha - Salvador na Rua" reuniu cerca de 200 pessoas, a maioria mulheres, na tarde deste domingo, 15. Elas pediam a cassação do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ) e o arquivamento do PL 5069/13, de autoria dele, que dificulta o atendimento às mulheres vítimas de estupro.

O grupo, majoritariamente composto por jovens e mulheres integrantes de organizações independentes e apartidárias, saiu do Largo do Campo Grande às 16h20 rumo ao Farol da Barra. Segundo a Transalvador, a manifestação se dispersou às 17h40, no Corredor da Vitória.

"Cunha tem atacado diversos setores da sociedade, mas uma coisa pesada é esse PL 5069. Não estamos falando de avanços nos direitos, mas na perda do que já existe", diz a professora e integrante do Movimento Mulheres em Luta (MML), Lana Bleicher.

Militante da Assembleia Nacional dos Estudantes Livres (Anel) e da juventude do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU), a estudante Priscila Costa acredita que se o PL for aprovado, as mais prejudicadas serão as mulheres negras, mais expostas aos perigos do aborto clandestino. Ela também criticou o governo petista. "Sou contra o acordão entre Dilma (Rousseff), (Michel) Temer e Cunha. Isso tudo acontecendo e o governo abre mais cargos ainda para o PMDB", critica.

O especialista em mídias sociais e militante da organização política Esquerda Unida (EU), Renato Souza ressaltou que o ato também se posiciona contra as demais pautas regressivas da bancada religiosa à qual Cunha pertence, como a redução da maioridade penal e a revogação do Estatuto do Desarmamento.

Apartidário

Convocado pelo Facebook, o ato não contou com a participação de políticos, mas com as de alguns poucos manifestantes ligados ao PSTU e ao Partido Socialismo e Liberdade (PSOL).

"O PSOL defende todos os movimentos que o povo esteja construindo contra o Cunha. Mas não vai fazer uma intervenção. É central que seja uma ação da população", diz o militante do partido, Guilherme Silva.

Ligada à Central Sindical e Popular (CSP Colutas), a professora Roseli Afonso não acredita no apoio dos políticos para as pautas progressistas. "Infelizmente, os que estão no poder não representam os interesses da classe trabalhadora. A nossa proposta é construir uma grande frente nacional de esquerda", diz.

