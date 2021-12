Cerca de 200 mil devem deixar Salvador pela rodoviária

Cerca de 200 mil pessoas devem embarcar no Terminal Rodoviário de Salvador para passar o São João no interior a partir deesta terça-feira, 18, até a próxima segunda, 24, conforme estimativa da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba).

No entanto, o movimento de saída da cidade deve começar a se intensificar nesta quinta, 20. As empresas vão disponibilizar 1.900 horários extras, além dos 540 horários regulares cumpridos diariamente, segundo o diretor-executivo da Agerba, Eduardo Pessoa.

Os destinos mais procurados são Cruz das Almas, Amargosa, Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim, Piritiba e todo o extremo sul, que abrange Itabuna, Ilhéus, Porto Seguro, parte do Litoral Norte e Chapada Diamantina, e todo o Recôncavo (Cachoeira, São Félix, Maragogipe, Conceição do Jacuípe e Conceição de Feira).

A Agerba recomenda que os passageiros cheguem à rodoviária com antecedência mínima de 20 minutos do horário marcado para a viagem, evitando possíveis transtornos no momento do embarque.

Plantão

O atendimento da Ouvidoria da Agerba, na rodoviária de Salvador, ampliou o atendimento ao público e trabalha em regime de plantão. Em relação às reclamações, os usuários podem procurar os postos da Agerba nos terminais rodoviários e a Ouvidoria do órgão, através do telefone 0800-071-0080. O atendimento ao público é realizado das 7h às 18h.

O órgão também distribui nos terminais rodoviários do Estado a cartilha Direitos e Deveres dos Usuários do Serviço Público de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros.

