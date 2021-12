Centros de imunização oferecem vacinas gratuitas

Em todo o Brasil, portadores de condições especiais de saúde podem ter acesso a vacinas que não fazem parte do calendário básico de vacinação, mas que são necessárias para assegurar a bons resultados durante o tratamento. O serviço, oferecido pelos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie), garante mais de 15 vacinas de forma gratuita.

Em geral, são medicamentos de alto custo, que o governo não oferece à população como um todo, mas que são essenciais para, por exemplo, portadores de diabetes, hepatites ou HIV.

"Essas vacinas são encontradas em clínicas particulares e são medicamentos caros, que não entram no calendário normal de vacinação. A importância do Crie está exatamente em fornecer à população de baixa renda, usuária do SUS, esses medicamentos", diz o coordenador do Crie do Hospital Couto Maia, Fábio Amorim.

Na Bahia, além da unidade no Hospital Couto Maia, em Monte Serrat, existe um Crie no Centro Pediátrico Professor Hosannah de Oliveira, que faz parte do complexo do Hospital Universitário Professor Edgard Santos (Hupes), no Canela.

Público alvo - Entre o grupo de beneficiados pelo serviço estão os bebês prematuros. Esse é o caso do pequeno Kelvin dos Anjos, hoje com 7 meses de idade, mas que nasceu com apenas cinco meses de gestação. Kelvin veio ao mundo com pouco mais de 900 g e um problema grave no coração. Por conta disso, ficou três meses no hospital, até ser liberado para casa.

Seu pai, o cobrador Idalto dos Anjos, já o levou três vezes ao Crie do Hupes para tomar as vacinas que tem direito e que asseguram que possa crescer e se desenvolver saudável. "Mas temos que voltar mais vezes, porque faltam mais doses. O caminho ainda é longo", brinca.

Podem ter acesso às vacinas especiais pessoas com anemia falciforme, cardiopatas, neuropatas, pneumopatas, portadores de sindrome de down, pacientes em tratamento quimioterápico, doadores de medula e órgãos sólidos, imunodepressivos e outros.

"Também têm direito às vacinas do Crie aqueles que convivem diretamente com os portadores dessas condições", explica a médica Jacy Andrade, coordenadora da unidade do Hupes.

A medida evita que aqueles que moram na mesma casa que um portador do vírus HIV, por exemplo, possam ser transmissores de outras doenças que venham a agravar a patologia.

Acesso - Para ter acesso ao serviço do Crie, é preciso comparecer ao local com um relatório médico que comprove o estado de saúde do paciente ou um exame ou receita médica que indique sua condição. Em alguns casos, como pessoas que estão no grupo de risco para hepatite B, o atendimento é feito por demanda espontânea, não sendo obrigatório fornecer relatório médico.

Na unidade do Centro Pediátrico Hosannah de Oliveira, a procura é bastante alta. Entre os meses de maio e junho, cerca de 5.800 doses de vacina foram aplicadas.

Ainda de acordo Jacy Andrade, o estoque dos imunobiológicos é suficiente para a demanda. "Às vezes, por algum problema de fornecimento, uma ou outra vacina acaba faltando. Mas é muito raro", diz. O Crie também atende casos em que há reações atípicas a alguma vacina, independente de onde esta foi aplicada.

Novas unidades - Segundo informou Fátima Guirra, coordenadora de imunização da Secretaria de Saúde do Estado, o Ministério da Saúde aprovou o projeto para implantação de mais 2 Cries no interior da Bahia, nas cidades de Vitória da Conquista e Feira de Santana. A previsão é de que as unidades estejam prontas em 2013.

adblock ativo