Centros de atendimento à mulher recebem curso de defesa pessoal

Serão realizados em Salvador cursos gratuitos sobre defesa pessoal para mulheres. As aulas serão ministradas no Centro de Referência de Atenção à Mulher Loreta Valadares (CRAMLV), no bairro dos Barris, nos dias 19, 22, 24 e 26, das 14h às 16h, e no Centro de Atendimento à Mulher Soteropolitana Irmã Dulce (Camsid), na Ribeira, ocorrerão 6, 29, 31 e 5 de novembro, no mesmo horário.

As vagas são limitadas, conforme a lotação dos espaços. Quem tiver interesse pode entrar em contato com o Centro de Referência de Atenção à Mulher Loreta Valadares pelo telefone 3235-4268 e com o Centro de Atendimento à Mulher Soteropolitana Irmã Dulce (Camsid) pelo 3611-6581.

