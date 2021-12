Centro vai tratar autor de violência doméstica

Na tentativa de promover uma reconstrução do homem agressor, por meio da informação e do diálogo, e contribuir para a diminuição do ciclo vicioso de violência, na relação de gênero, foi inaugurado na manhã desta terça-feira, 27, o Centro Integrado de Atenção Multidisciplinar Especializado (Ciame).

A iniciativa é da 3ª Vara de Justiça pela Paz em Casa, ligada ao Tribunal de Justiça (TJ-BA) e do Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge), onde funciona o Ciame.

As sessões de reflexão contarão com cerca de cem homens que respondem processo de medida preventiva. A participação é voluntária. A partir de abril, as sessões devem ocorrer às segundas, terças e quintas-feiras, com psicólogos, assistentes sociais, corpo jurídico, professores e estagiários.

Segundo a juíza, em exercício, da 3ª Vara de Justiça pela Paz, Nartir Webber, o centro trabalha a partir de três passos: ouvir o agressor e entender as razões da violência, traçar o perfil e entender o caso e reconstruir o indivíduo. “É preciso entender as razões, se é questão histórica, se ele sofreu violência quando era pequeno ou outros motivos”.

