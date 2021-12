Centro tem tarde de protesto contra a Copa e de festa alemã

Um grupo de cerca de 50 manifestantes ocupou as ruas do Centro Histórico de Salvador, nesta segunda-feira, 16, para protestar contra a Copa. O grupo terminou se misturando com torcedores, principalmente alemães, que comemoravam a goleada contra Portugal.

Os manifestantes saíram do Terreiro de Jesus acompanhados da Polícia Militar e da Guarda Civil, mas o protesto seguiu de forma pacífica, com faixas como "Fifa go home [Fifa Volte para casa] Inimiga do Povo".

No Pelourinho, o protesto chamou a atenção dos turistas, que aproveitaram para tirar fotos ao lado dos manifestantes. Grupos de alemães entoaram cânticos germânicos para festejar a vitória de sua seleção na Fonte Nova. Veja o vídeo do repórter Yuri Silva:

