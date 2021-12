Centro realiza ações pelo Dia de Conscientização Mundial do Autismo

Para comemorar o Dia de Conscientização Mundial do Autismo, celebrado no último domingo, 2, o Centro de Atendimento Educacional Especializado Pestalozzi (CAEEPB) realiza uma semana de ações direcionadas a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Nesta quarta-feira, 5, foram feitas atividades visando o desenvolvimento físico e psicológico do aluno. O Centro está localizado na Av. Ademar de Barros, no bairro de Ondina.

“O plantio no quintal é como funciona o nosso trabalho. Aqui o autista é estimulado e incentivado a ultrapassar suas limitações. É como se plantássemos uma semente todos os dias para um resultado a longo prazo”, disse o diretor da instituição, Ricardo Baqueiro, em nota divulgada pela Secom.

O CAEEPB trabalha com oficinas de educação física, artes, músicas, informática e atividades de alfabetização e raciocínio lógico, proporcionando a evolução física e cognitiva de pessoas com diferentes tipo de transtornos globais do desenvolvimento (TGD).

O Centro funciona nos turnos matutino e vespertino, com a proposta de oferecer um conjunto de serviços e recursos especializados para complementar o processo educacional dos alunos com necessidades educacionais especiais, de forma não substitutiva, mas articulada e com os diferentes níveis, etapas e modalidades de educação.

