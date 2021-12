Centro oferece serviços para comunidade LGBT

Em busca de auxílio para superar o preconceito sofrido diariamente, o auxiliar de serviços gerais, Edy Martins, de 42, procurou o Centro Municipal de Referência LGBT, no Rio Vermelho, que presta atendimento para lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais.

O objetivo do Centro é fortalecer a autoestima e possibilitar que a comunidade LGBT se torne protagonista dos seus direitos. Com pouco mais de um mês de inauguração, 390 visitas foram contabilizadas.

O local oferece atenção psicológica e social, orientação e encaminhamento jurídico em casos de violência contra o público LGBT e cursos de capacitação e orientação para a geração de emprego e renda.

Segundo o coordenador Vida Bruno, o preconceito no ambiente de trabalho lidera a procura de atendimento. "Quando o público não está em de emprego, vem buscar auxílio para saber como lidar com o preconceito no ambiente de trabalho", conta.

Debate

Começa nesta sexta-feira, 13, o projeto 'Sexta da Diversidade'. O debate vai tratar sobre direitos de personalidade e será ministrado pelo advogado Jorge de Jesus, especialista em LGBT. O evento, que faz parte da celebração ao mês da diversidade, acontecerá todas as sextas-feiras do mês de maio no auditório do Centro LGBTT.

A agenda tem como objetivo oferecer um espaço de debates acerca dos direitos e cidadania da população LGBT e o acesso ao evento se dará mediante inscrições, que podem ser feitas no local.

