Centro Histórico terá mais de 100 atrações no São João

O Centro Histórico de Salvador terá mais de cem atrações durante a realização do São João da Bahia, entre os dias 18 e 24 deste mês.



A Secretaria Estadual do Turismo (Setur) e a Bahiatursa fizeram o anúncio das principais atrações, na noite desta segunda-feira, 10, na Praça Tereza Batista, no Pelourinho.



O investimento nas festividades da capital baiana é estimado em R$ 7,5 milhões, segundo o presidente da Bahiatursa, Diogo Medrado. "Apostamos em uma grade diversificada para atender a todos os gostos", disse.



Artistas nacionais e baianos se apresentarão em palcos no Terreiro de Jesus, Pelourinho, Cruzeiro de São Francisco, Praça Tereza Batista e nos largos Pedro Arcanjo e Quincas Berro d'Água.



O palco principal, no Terreiro de Jesus, terá como principal atração, dia 18, a cantora Elba Ramalho. Os shows começam às 18h e vão até a 1h30. Flávio José será a grande estrela do último dia.



O secretário do Turismo, Pedro Galvão, espera que 70 mil turistas visitem Salvador neste São João. "Isto deve injetar R$ 420 milhões na economia. E esperamos mais R$ 380 milhões de turistas brasileiros", estimou.



Foi anunciado o Campeonato Estadual de Quadrilhas, que ocorre de amanhã até o dia 14, na praça da Revolução, em Periperi. Serão 32 grupos da capital e do interior.



Patrocínio



No total, 163 cidades receberão patrocínio entre R$ 20 mil e R$ 100 mil para realizar a festa. Trinta municípios terão incentivos da Secretaria Especial da Copa do Mundo (Secopa) para o Forrocopa.



Estes últimos receberão telões de alta resolução para fazer a transmissão dos jogos. Em Salvador, a Bahiatursa colocará equipamentos em Plataforma e no Imbuí.



"Amanhã (nesta terça, 10), vamos anunciar as atrações que haverá nestes dois bairros de Salvador nos dias de jogo", disse o presidente da Bahiatursa, Diogo Medrado.



O cantor da banda Flor Serena, Verlando Gomes, disse que a programação faz justiça ao tamanho do São João baiano. "Nós temos a maior festa do Nordeste", disse.

adblock ativo