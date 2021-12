Centro Histórico recebe mais 45 barracas

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) entregou aos comerciantes do Centro Histórico, na última terça-feira, 17, mais 45 barracas personalizadas com imagens de pontos turísticos da capital. Agora são 90 barracas no total, que vão desde o largo do Terreiro de Jesus ao Pelourinho.

A ação, realizada em parceria com a cervejaria Schin, fez parte do Projeto de Ordenamento do Centro. A titular da Semop, Rosemma Maluf, explicou que as barracas foram oferecidas para a reabertura da tradicional Terça da Bênção.

"No programa de ordenamento do Centro Histórico se encaixam as barracas, onde adotamos essa nova estética e disposição para o Pelourinho, pois se trata de um espaço nobre de Salvador", colocou Maluf.

De acordo com a secretária, o projeto foi idealizado para humanizar o local. "A nossa intenção é fazer a humanização, mas sem descaracterizar o Centro Histórico. O nosso objetivo principal é resgatar a cidadania", pontuou.

Para representar o design dos equipamentos, foram selecionadas fotos de pontos turísticos como Elevador Lacerda, faróis da Barra e Itapuã, Ponta de Humaitá e As Gordinhas de Ondina.

Identificação

Ainda de acordo com Maluf, os ambulantes que já são licenciados vão receber crachás e coletes para identificação. Ambulantes que lidam com bebidas, por exemplo, receberão, além da identificação, cooler padronizado para manter os alimentos refrigerados.

"Essa medida foi adotada para que tanto os soteropolitanos quanto os turistas saibam que aquele ambulante tem permissão para realizar aquele tipo de atividade", elucida Maluf.

Rosemma esclarece ainda que ademais, em casos de assédio, a vítima tem a possibilidade de identificar o comerciante e notificar aos agentes locais da Semop, para que o órgão tome as providências cabíveis.

Com a instalação das novas barracas padronizadas, mesas e cadeiras de madeira também foram alojadas. Melhorias na iluminação da região também foram feitas, para oferecer mais segurança aos cidadãos.

