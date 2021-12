Centro Histórico: Ideia de insegurança é estigma histórico

Série 2/7 - A complexidade dos problemas que marcam o Centro Antigo de Salvador, uma área de importância histórica, cultural e econômica significativa para a cidade, é tema desta série de reportagens.

Não há registro de homicídios no Pelourinho nos últimos anos, assim como ocorrências de roubos (com uso de violência) em boletins da delegacia responsável pela área. Mas, então, por que os baianos consideram o Centro Histórico um lugar perigoso e temem circular por lá?

O subprefeito do Centro Histórico, o administrador José Augusto Leal, tem uma resposta histórica e sociológica. Remete à década de 1930, quando o intendente de então determinou que todos os prostíbulos da cidade fossem transferidos para a região do Maciel. “Isso criou uma visão estereotipada e preconceituosa”, justifica Leal. O estigma perdura até hoje.

Mas fenômenos contemporâneos reforçam a sensação de insegurança. O principal deles é a circulação dos chamados sacizeiros (usuários de crack). Eles perambulam pelas ladeiras e ruas estreitas, atraídos pelos turistas que visitam a área, na esperança de conseguir algum trocado para comprar droga. O assédio assusta e incomoda visitantes e baianos.

Marita Souza, titular da Delegacia do Turista (Deltur), reitera que crimes como homicídios, sequestros e roubos são incomuns na circunscrição, à qual compete todas as ocorrências do entorno do Centro Histórico, como parte da Baixa dos Sapateiros, independentemente do envolvimento de turistas.

Entre as ações mais recentes das polícias Civil e Militar, ela elenca o controle do tráfico e do uso de drogas na Rua do Gravatá (“cracolândia”), bem como a dissolução do comércio ilícito de entorpecentes na Rocinha – a comunidade foi extinta e uma vila está sendo erguida no lugar.

“O problema social, como a desestrutura das famílias, reflete-se aqui”, aponta Marita, há sete anos como titular da Deltur. Segundo a delegada, o delito mais comum na área é o furto inapropriado, no qual o ladrão pega objeto de valor e corre.

O coronel José Jorge Nascimento, do 18º Batalhão de Polícia Militar (Pelourinho), salienta que o policiamento ostensivo do Centro Histórico acontece “24 horas”. Ele, contudo, elenca dificuldades.

“O tráfico aqui é de formiguinha”, diz. Ou seja, os traficantes ficam com pequenas quantidades de drogas e, quando pegos, alegam ser usuários. São conduzidos à delegacia, é lavrado um termo circunstanciado e eles são liberados em seguida.

A sensação de insegurança tem outros fatores. No Plano de Requalificação Participativo do Centro Antigo de Salvador, coordenado pelo Escritório de Referência do Centro Antigo, unidade gerencial vinculada à Secretaria da Cultura do Estado da Bahia, o capítulo dedicado à Segurança Pública aponta alguns problemas relacionados.

Desafio de ONGs - Ao completar 20 anos cuidando de crianças e adolescentes em situação de rua, utilizando a arte-educação, o Projeto Axé enfrenta um desafio: aplicar a metodologia aos assistidos dependentes de crack. Os jovens participam de oficinas de dança, música e artes visuais no turno oposto ao da escola. “O tempo de aprender é do menino. Trabalhamos a liberdade. Ele vem quando quer e se quiser”, explica Marle Macedo, socióloga e coordenadora de arte-educação do Axé.

Ela relata que, em 2007, os educadores levaram uma questão para debater. Eles perceberam que 100% dos garotos da região do Comércio, Piedade e Pelourinho eram usuários de crack.

A droga, de efeito avassalador, influencia, inclusive, o processo de trabalho, tornando-se um complicador. De acordo com Marle, os jovens que usam crack têm dificuldade de atenção concentração, devido à obsessão de consumir mais droga.

Recuperação - Além de organizações não-governamentais, voluntários religiosos também atuam no Centro Histórico. É o caso das testemunhas-deJeová. Foi o encontro com eles que mudou o destino de C. T., 32 anos. Hippie, ele costumava viajar o Brasil vendendo artesanato. Sempre que estava em Salvador, ficava em Itapuã ou no Centro Histórico.

C. T. conta que começou a usar drogas aos 15 anos, em busca de respostas sobre o sentido da vida. Aos 17 anos, saiu de casa. Usava outras drogas, mas o crack considera o pior vício. “Ia para a fronteira da Bolívia, onde é mais barato. Quando sentia que a fissura estava demais, ia para lugares onde é mais difícil encontrar”, conta. A mudança veio ao encontrar a religião. “Foi como uma luz, larguei as drogas no outro dia”, diz.

