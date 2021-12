Centro Histórico aposta no consumismo dos turistas

Comerciantes de bares, restaurantes, hotéis e pousadas do Centro Histórico de Salvador já estão colhendo os frutos da Copa do Mundo.

Com os resultados da chegada de turistas para os primeiros jogos em Salvador, espera-se um crescimento de mais de 30% nos negócios locais, em comparação a junho do ano passado, segundo a Associação dos Comerciantes do Centro Histórico de Salvador (Acopelô).

Em pesquisa realizada pela Acopelô com comerciantes do Centro Histórico, ao longo da última semana, o índice de satisfação com os negócios em bares e restaurantes ficou em 100%.

Nas pousadas, o número fica em 90%. Para os lojistas e o setor de galeria de arte, a satisfação cai para 70% e 40%, respectivamente. A Acopelô representa cerca de 390 comerciantes de variados portes no Centro Histórico.

Segundo o presidente da Acopelô, Lenner Cunha, os mais beneficiados no momento têm sido os bares e restaurante, que recebem os recém-chegados e exibem os jogos.

"Estamos começando com uma expectativa muito boa. Já tivemos um fluxo muito bom de turistas. Os bares e pousadas no raio do Pelourinho estão tendo uma procura muito grande", afirma.

Proprietário do restaurante Cantina da Lua, Clarindo Silva comemorou a casa cheia, tanto no dia da abertura e jogo do Brasil quanto na sexta-feira, dia do primeiro jogo na Arena Fonte Nova.

No momento do jogo entre Espanha x Holanda, a Cantina da Lua era o bar mais lotado do Pelourinho.

Para se preparar para a demanda extra, o empresário investiu em quatro televisores para a transmissão dos jogos. Além disso, contratou mais oito trabalhadores temporários.

"Aumentamos o estoque de cerveja, carne do sol, camarão e açúcar para fazer caipirinha. E a manifestação dos holandeses foi excepcional", afirma Silva, se referindo à escolha do Pelourinho pelos torcedores holandeses, que lotaram o local antes de irem à Fonte Nova.

Com a saída dos holandeses, principalmente brasileiros permaneceram nos bares para assistir aos jogos. No Cravinho do Carlinhos, o movimento era grande. "À noite, as pessoas, turistas estrangeiros se concentram aqui. O movimento está bem melhor", afirma Carlos Alberto Conceição, dono do bar.

No jogo Espanha x Holanda, a Cantina da Lua estava lotado (Mila Cordeiro | Ag. A TARDE)

Hotelaria

Enquanto a ocupação média dos hotéis de Salvador ficou em 82,11%, nos demais bairros da cidade, segundo pesquisa de mercado feita pela Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação (Febha), no Pelourinho, a média fica em torno de 90%.

Na pousada Terra Nossa, a ocupação é de 85%, principalmente por turistas alemães e holandeses. Em média, os turistas reservaram duas diárias, com valores de R$ 385 a R$ 415.

"O movimento está dentro das expectativas. A partir do dia 24, até 29 de junho, a ocupação cai para 30%", afirma o gerente da pousada, Thales Albieri.

Souvenires

Os lojistas do Centro Histórico esperam os últimos dias de permanência de turistas estrangeiros e brasileiros para aquecer as vendas.

"Por enquanto o movimento está devagar. Acredito que vai melhorar depois de alguns jogos. É quando eles vão pensar em souvenir", diz Elinalva Cruz, vendedora da Bahia Bonita, no Pelourinho.

Para o gerente da loja Djembê Arte Bahia, Isaías Santos, a empolgação da chegada dos turistas estrangeiros impede as compras. "Agora eles procuram ir para bares. Quando estiverem indo embora, com certeza vão levar uma lembrancinha", disse.

Segundo o presidente da Associação dos Comerciantes do Centro Histórico de Salvador (Acopelô), Lenner Cunha, a mesma situação se repete no Mercado Modelo, que deve ter maior movimentação nos próximos dias.

Apesar do pouco movimento, a jornalista queniana Paula Rog não esperou o último dia para comprar quadros e peças de artesanato. "Escolhi Salvador por causa da cultura africana da cidade. Estou comprando quadros para o meu apartamento".

<GALERIA ID=19287/>

Brasileiros

Ao comprar souvenires e lembranças da Bahia, turistas brasileiros gastam mais do que estrangeiros, afirmam a maioria dos vendedores ouvidos por A TARDE.

Também é a opinião de Valdemiro Araújo Filho, sócio da loja Artesanato Vovó Santa, especializada em produtos regionais. "Por incrível que pareça, quem compra são os brasileiros. Turistas estrangeiros compram postais, fitinhas. O brasileiro é nosso maior turista", diz.

Araújo Filho conta que enquanto o estrangeiro gasta em torno de R$ 60, os brasileiros compram o dobro e utilizam cartão de crédito.

adblock ativo