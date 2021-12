Centro especializado em autismo é inaugurado no Campo Grande

Localizado no prédio da antiga Escola de Puericultura, no Campo Grande, o Centro de Referência Estadual para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista é apontado como o primeiro do Brasil voltado para tratamento de pacientes nesta condição.

Inaugurado nesta segunda-feira, 28, pelo governador Rui Costa, o secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas-Boas, e a presidente de honra da Liga Álvaro Bahia contra a Mortalidade Infantil, Rosina Bahia, teve investimento de R$ 7 milhões, incluído o convênio com a instituição.

O espaço conta com salas equipadas com brinquedos para estimular o desenvolvimento cognitivo dos pacientes e será administrado pela Liga, que disponibilizará uma equipe multidisciplinar para cuidar dos pacientes – a exemplo de neuropediatra, fonoaudiólogo, psiquiatra, psicólogo, fisioterapeuta, musicoterapeuta e terapeuta ocupacional.

Na solenidade de abertura, Rui Costa afirmou que o centro servirá como núcleo para expansão da política de tratamento dos autistas no estado. “Vamos ajudar a capacitar profissionais que fazem trabalho semelhante no interior. Aqui, passa ser o coração da assistência às crianças autistas”, disse.

Além do treinamento, disse, o local funcionará com uma central de coleta de dados a respeito do transtorno. “Para que se possa retroalimentar o conhecimento, por meio da troca de experiências, de forma a organizar as estatísticas para nortear o serviço”, prevê.

O secretário Fábio Vilas-Boas informa que as estatísticas apontam a prevalência um caso de autismo para cada 110 crianças nascidas no Brasil. “Cerca de 1% da população possui algum grau de autismo. Por isso, a necessidade de ampliar a rede de treinamento e assistência”, conclui.

Diagnóstico

Diretora da unidade, a médica Adriana Cardoso orienta que, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor para inserir o paciente na sociedade. Ela diz que o autismo se manifesta logo nos primeiros meses de vida, o que requer atenção aos sinais do transtorno.

“É preciso observar movimentos estereotipados, repetitivos, distúrbios na fala, na linguagem”, exemplifica. “A partir dos seis meses, o bebê já pode manifestar sinais como não olhar para os pais e apresentar dificuldades no contato com as pessoas”, acrescenta.

Segundo a especialista, não há limite etário para o atendimento no centro, que deverá ocorrer por demanda espontânea ou encaminhamento médico. “Se possível, buscar atendimento até os 21 anos, que é a faixa onde ainda se pode trabalhar a inclusão nas áreas de educação e saúde”, pontua.

Esperança

A dona de casa Jailda Lima, 40 anos, é mãe de duas crianças autistas, um menino 4 e uma menina de 5 anos. Os filhos dela foram diagnosticados aos 2 anos, após passarem por consultas com psiquiatras no Hospital Universitário Professor Edgard Santos (Hupes), o Hospital das Clínicas.

Ela conta que o menino ainda está em processo de desenvolver a fala, enquanto a menina costuma misturar realidade com a ficção dos desenhos animados. “Com o estímulo da terapia, eles melhoraram a interação, passaram a permitir o toque e a olhar diretamente para as pessoas”, detalha.

Por conta da condição das crianças, Jailda, que não trabalha para se dedicar exclusivamente aos filhos, diz enxergar “uma luz no fim do túnel” com a abertura do centro. “Um espaço como esse traz tranquilidade para acreditar que eles poderão se desenvolver com uma vida normal”, diz.

O centro funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, mas a marcação pelo telefone (71) 3336-6147 será entre 8h e 12h. Os documentos necessários para atendimento são: certidão de nascimento ou documento de identidade, comprovante de residência e cartão do SUS.

