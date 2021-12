Centro de segurança será inaugurado no 2º semestre

O Centro Integrado de Gestão de Emergências (Cige), considerado a maior estrutura da polícia na Bahia, vai ser inaugurado no segundo semestre deste ano. Com 93% das obras concluídas, a unidade está sendo construída no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, e fortalecerá a parceria das forças de segurança estaduais além de ampliar a modernização das ações de defesa social.

Na estrutura do Cige vão trabalhar o call center 190 da polícia, a Superintendência de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP), o Centro Integrado de Comando e Controle Regional (CCCR), entre outros setores operacionais.

Com quatro andares e suporte para um heliponto no terraço, o Cige está sendo erguido num terreno de 13 mil metros quadrados. O monitoramento das câmeras implantadas em Salvador, região metropolitana e nas maiores cidades do interior baiano será realizado por meio de um telão de 14 metros de altura. Os posicionamentos das viaturas, via GPS, também serão acessados na unidade

adblock ativo