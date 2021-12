Centro de Salvador recebe a Marcha para Jesus neste sábado

Considerada a segunda maior marcha do mundo e o principal evento gospel do Norte/Nordeste, a 20ª edição da Marcha para Jesus acontece neste sábado, 30, em Salvador. O evento, que reúne centenas de pessoas, está previsto para começar às 13 horas, saindo do Largo do Campo Grande até a praça Castro Alves.

A banda Renascer Praise vai puxar um dos 12 trios presentes na marcha. Já os grupos DOPA, Katisbarnea e Ao Cubo, além dos cantores Marcelo Aguiar e Tonzão vão se apresentar em um palco montado na praça Castro Alves.

História

A marcha, que acontece em várias cidades do mundo há 28 anos, reuniu na edição de 2016 aproximadamente 200 mil pessoas no Centro de Salvador. No Brasil, o movimento foi iniciado pelos líderes da Igreja Renascer, Apóstolo Estevam Hernandes e Bispa Sônia Hernandes.

O evento faz parte do calendário oficial do país desde setembro de 2009, quando o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei Federal n° 12.025, que estabelece a marcha como uma celebração nacional.

As edições acontecem também por várias capitais do país e conta com o apoio de diversas igrejas evangélicas e denominações cristãs da Confederação das Igrejas Evangélicas Apostólicas do Brasil (CIEAB).

