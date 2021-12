Centro de referência irá atender público LGBT

O Centro de Referência e Atendimento a LGBT foi inaugurado nesta sexta-feira, 18, no bairro no Rio Vermelho, em Salvador, pela Secretaria Municipal da Reparação (Semur).

"O compromisso da prefeitura é de estar sempre aberta ao diálogo, sensível às solicitações e realização de ações", pontuou o prefeito ACM Neto durante a cerimônia.

"Tivemos que aprender a tratar o assunto convocando líderes e instituições para elaborar a Conferência Municipal e, em seguida, o Plano Municipal. Este é um legado que não tem volta", disse a secretária da Semur, Ivete Sacramento.

O serviço funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e oferecerá assistências jurídica, psicológica e social, além de capacitação e suporte necessário para esse público, dando condições para fortalecimento dos LGBTs e resgate da cidadania e direitos sociais.

"Esperamos que a estrutura seja permanente para realização do atendimento a essa população", afirmou o professor e presidente de honra do Grupo Gay da Bahia (GGB), Luiz Mott.

As denúncias também poderão ser feitas online, por meio do site do Observatório da Discriminação Racial e LGBT, no endereço www.observatorioracialelgbt.salvador.ba.gov.br/denunciar.

O atendimento conta com uma equipe interdisciplinar composta por coordenador, psicólogo e assistentes sociais, além do orientador jurídico e equipe de apoio técnico e administrativo.

adblock ativo