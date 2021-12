Centro de Hemodiálise é inaugurado no Subúrbio de Salvador

Nesta quarta-feira, 29, o Centro de Hemodiálise do Subúrbio foi inauguradoem um anexo do Hospital Alayde Costa,localizado no bairro do Alto da Terezinha.

Além de serviços de diagnóstico e acompanhamento, a unidade irá disponibilizar 35 máquinas, divididas em duas salas e terá capacidade para atender 260 pacientes por mês, sendo 50 deles em casa.

Segundo o secretário de saúde do Estado, Fábio Vilas- Boas, a abertura do centro irá contribuir para facilitar alta médica de pacientes que aguardam pelo procedimento, realizando a reinserção de mais de 200 pessoas aos seus domicílios.

A possibilidade de um serviço mais rápido é uma das demandas da clínica, devido ao grande número de leitos bloqueados por falta de suporte para atender pacientes crônicos na rede pública.

O Estado da Bahia será o responsável pela manutenção mensal do Centro, chegando a um valor total de R$ 9,3 milhões por ano. O atendimento será realizado através de regulação e será disponibilizado a partir da próxima segunda-feira, 2.

