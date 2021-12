Centro de gestão será entregue no 2º semestre

Previsto para ser inaugurado no segundo semestre deste ano, o Centro Integrado de Gestão de Emergências (Cige), orgão da Secretária da Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA), já está com 93% das obras concluídas.

Localizado na 4ª Avenida, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), o órgão público está sendo construído em um terreno de 13 mil metros quadrados, terá quatro andares e suporte para um heliponto no terraço.

Trata-se de uma unidade que fortalecerá a parceria das forças de segurança estaduais e ampliará a modernização das ações de defesa social.

A instituição irá abrigar o gabinete do secretário Maurício Barbosa, call center 190, Superintendência de Inteligência da SSP, Centro Integrado de Comando e Controle Regional, dentre outros setores, atuando em conjunto, trocando informações.

"O Cige funcionará como cérebro operacional da polícia baiana. As salas foram construídas para abrigar a alta cúpula das polícias Militar, Civil, Técnica e Corpo de Bombeiros", explicou Barbosa.

Integração

A estrutura do prédio abriga salas para o comando-geral do Corpo de Bombeiros, assessores e vai integrar a Guarda Municipal e a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

"No Cige, reservamos espaços para instituições municipais e federais de defesa social. Colocaremos em prática o que já fazemos há anos no Carnaval e outros grandes eventos, como ocorreu nas copas das Confederações e do Mundo 2014", destacou Barbosa.

Serão, aproximadamente, 400 profissionais atuando na instituição.

