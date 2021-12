Centro de distribuição de drogas é descoberto no Comércio

Uma casa, localizada ao lado do Elevador Lacerda, montada apenas para distribuir drogas foi encontrada e desmontada na noite de terça-feira, 18, no bairro do Comércio, em Salvador. Celulares que teriam sido roubados em ônibus eram trocados pelas drogas.

De acordo com a polícia, durante a Operação Solano, policiais do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc) encontraram a residência depois de receberem informações de que havia um local de distribuição de drogas na região. Chegando lá, encontraram Simone Kelly Anne Pinto Souza, de 22 anos, suspeita de ser uma das responsáveis pelo local. Com a jovem, foram encontrados três quilos de crack, avaliados pela polícia em R$ 20 mil. Ela foi presa em flagrante.

Os agentes também encontraram na residência um revólver calibre 38, rádio transmissor e os celulares roubados usados como moeda de troca para a compra do material ilícito. A polícia revelou, ainda, que aparelhos das marcas Apple e Samsung, dependendo do modelo, poderiam valer até 10 pedras de crack.

Segundo investigação da Polícia Civil, Simone é companheira de um traficante de prenome Felipe, que seria o dono da casa. A polícia ainda procura por outro homem que estaria envolvido no caso, apelidado de "Nininho".

Em nota enviada à imprensa, o delegado responsável pelo Gerrc, José Nélis Araújo, informou que policiais do grupo especial já estão nas ruas à procura de Felipe, que teria sido visto por um dos agentes no momento da operação.

Felipe ainda foi visto por policiais no momento da operação, mas fugiu (Foto: Divulgação | Polícia Civil)

A Polícia Civil pede que qualquer informação sobre o paradeiro do suspeito devem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, da Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado, pelo número 3235-0000. O sigilo é garantido.

