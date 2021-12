Centro de dados para saúde é inaugurado em Salvador

Sediado no Parque Tecnológico, o Centro de Integração de Dados e Conhecimento para Saúde (Cidacs) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz/BA) foi inaugurado nesta quarta-feira, 7, na capital baiana.

Com a missão de realizar estudos, pesquisas e desenvolver novas metodologias investigativas, além de capacitação profissional e científica, o centro multidisciplinar possui uma integração de grandes bases de dados (bigdata).

Segundo o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), Manoel Mendonça, o grande volume de dados contribui para a pesquisa em todas as áreas do conhecimento. “Nas sociedades modernas, é mais fácil a coleta de informações”, afirmou o gestor público.

Mendonça também destacou que a base de dados é uma nova forma de fazer pesquisa e ciência. Questionado sobre os impactos da pesquisa para contribuição da ciência e tecnologia no estado, o secretário estadual respondeu que considera o projeto um ecossistema que irá apresentar resoluções na área de tecnologia e inovação.

Pesquisa

O Cidacs integra alguns projetos de destaque, a exemplo da Coorte de 100 milhões de brasileiros, uma plataforma de estudos e avaliações contínuas dos efeitos do programa Bolsa Família e outros programas de proteção social sobre a saúde. Uma das novidades é a Plataforma de Vigilância de Longo Prazo para a Zika e Microcefalia no âmbito do SUS.

Para o pesquisador da Fiocruz e coordenador do Cidacs, Maurício Barreto, o banco de dados é uma alternativa para produzir conhecimento científico e aplicado. “A pesquisa feita com banco de dados muda a lógica da busca do conhecimento”, concluiu.

