Após parte do Centro de Convenções desabar na noite desta sexta-feira, 23, equipes do Corpo de bombeiros, Defesa Cívil, Policia Militar e representantes de órgãos do estado acompanharam o isolamento da parte externa do local e visitaram o prédio Bela Vista, situado próximo ao desabamento.

Segundo o secretário de Turismo do estado, José Alves, devido à escuridão do local não havia como diagnosticar o que aconteceu para a estrutura da frente do salão de eventos desabar. "Iremos fazer uma avaliação detalhada amanhã (sábado), durante o dia, pois é preciso um parecer técnico", ele comentou ao sair do prédio.

Alves ressaltou que a parte afetada não estava em reforma, e que existe um "plano B" para a realização do Congresso internacional de Odontologia da Bahia, previsto para novembro.

Vistoria

Os moradores do prédio Bela Vista estavam tensos com a situação e temiam que durante a madrugada outra parte do Centro de Convenções desabasse.

O sub-síndico, Adailson Santos, 50, disse que estava aguardando uma posição dos órgãos: "Espero que as autoridades tomem as devidas providências para resolver esta situação".

Ana Paula Santos Centro de Convenções vai passar por vistoria neste sábado

