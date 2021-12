Centro de Convenções Salvador recebe o primeiro evento presencial nesta quinta

A entrega do Prêmio Top of Mind, marca o primeiro evento presencial em seu pavilhão interno. O evento será realizado na noite desta quinta-feira, 15, no Centro de Convenções Salvador (CCS).

A cerimônia é exclusiva para convidados e tem o limite de 100 pessoas, atendendo aos protocolos para realização de eventos presenciais. Todas as normas de segurança bio-sanitária serão seguidas, como: distanciamento social, credenciamento digital, medição de temperatura e disponibilização de álcool em gel.

Aos interessados em acompanhar o evento pela internet, a premiação poderá ser vista, através da plataforma Zoom. Os interessados devem acessar o site Sympla, buscar pelo evento “Top of Mind – Salvador" e fazer a inscrição gratuita. Além da entrega da premiação, haverá uma palestra de um dos nomes mais famosos do marketing no Brasil: Jaime Troiano, CEO da Troiano Branding. Com o tema “Qual é o seu propósito? A energia que movimenta pessoas, marcas e organizações no século 21”, a apresentação será mediada por Eduardo Almeida, CEO do Ikigai.

“Os eventos híbridos, que são presenciais e virtuais ao mesmo tempo, são uma tendência do setor. No mês passado recebemos o nosso primeiro evento online – a Abav Collab – e agora estamos recebendo o Top of Mind neste novo formato. Estamos abertos a receber os mais variados tipos de eventos e a ajudar nossos clientes a transformar os seus projetos em realidade”, comentou Ludovic Moullin, diretor geral do Centro de Convenções Salvador (CCS).

De acordo com a organização da cerimônia, todos os eventos que ocorrerem no Centro de Convenções Salvador atendem aos protocolos estabelecidos pelas autoridades sanitárias municipais e estaduais. Entre elas estão: a medição de temperatura na entrada, o credenciamento digital, o uso obrigatório de máscaras.

