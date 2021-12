Centro de Convenções pode receber R$ 14 milhões para reforma

O governo do Estado divulgou nesta sexta-feira, 10, que a reforma do Centro Centro de Convenções, localizado no bairro do Stiep, em Salvador, irá iniciar no final deste mês. O imóvel foi fechado para realização de eventos e dar condições ao andamento dos trabalhos. Segundo o governo, em breve uma licitação emergencial no valor de R$ 5 milhões será lançada para dar início das primeiras obras.



Uma nova licitação no valor de R$ 9 milhões deverá ser feita, par dar início a obras de climatização do segundo e terceiro andar do prédio, além de obras de segurança.

O prédio só será reaberto após a conclusão das obras. Ainda de acordo com o governo, são realizados estudos para a construção de um novo Centro de Convenções no bairro do Comércio, em Salvador.

