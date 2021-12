Centro de Convenções no antigo Aeroclube deve ser inaugurado no início de 2019

O prefeito ACM Neto anunciou na manhã desta segunda-feira, 23, a construção do novo Centro de Convenções de Salvador na área do antigo Aeroclube, ao lado do Parque dos Ventos . Durante o evento, realizado no restaurante Boi Preto, na orla da cidade, ele garantiu que o equipamento já estará funcionando no início de 2019.

Com um investimento total de R$ 93 milhões do Município e o restante do Ministério do Turismo, o centro ocupará uma área total de mais de 100 mil metros quadrados e capacidade para receber 14 mil pessoas, simultaneamente, em congressos e convenções. A primeira etapa está orçada em R$ 53 milhões e a segunda, que tem início em 2019, contará com R$ 40 milhões.

"Este equipamento vai resolver todas as necessidades de nossa cidade, em termos de convenções, congressos e eventos. O centro terá uma área externa e outra interna, com capacidade para 20 mil pessoas cada", ressaltou.

Sobre a região escolhida para a implantação do centro, o prefeito explicou que a área do Aeroclube estava disponível até que uma decisão judicial impedisse a utilização do espaço pela prefeitura, inclusive impedindo a realização do Festival da Virada. Entretanto, na última quinta-feira, 19, após a decisão ser revertida, a prefeitura voltou a ter posse do terreno e a possibilidade de explorá-lo.

Com a conclusão das obras da primeira etapa, haverá uma concessão para que o setor privado opere o equipamento. O vencedor da disputa terá que investir, obrigatoriamente, R$ 30 milhões para mobiliar, equipar e administrar o equipamento.

O Centro de Convenções contará com oito auditórios de mil metros quadrados moduláveis, 16 salões de 400 metros cada e 30 salas de reuniões que podem se transformar em camarotes para shows internos e externos, além de estacionamento para cerca de mil veículos. Além disto, haverá uma praça de exposições de 2,5 mil metros quadrados e dois restaurantes.

Obra deve ser concluída no começo de 2019 (Foto: Divulgação | Prefeitura de Salvador)

